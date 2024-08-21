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СМИ: в Екатеринбурге задержан директор «Аэронавигации Урала»
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Екатеринбурге задержали руководителя «Аэронавигации Урала» (филиал ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения») Валерия Купцова.
Об этом пишет телеграм-канал «Авиаторщина», а также ряд СМИ. Официального подтверждения информации пока нет.
По информации канала, силовики пришли в офис филиала вчера утром, в кабинете директора прошли обыски, изъята документация.
Источники канала утверждают, что речь идет об уголовном деле, которое, предварительно, связано с растратой и хищением средств, выделенных на строительство Укрупненного центра ЕС ОрВД в Екатеринбурге.
Валерий Купцов занимает пост директора «Аэронавигации Урала» с марта 2022 года.
Обновлено. По данным ТАСС, в отношении Купцова возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. По этому же делу задержан начальник курганского центра этой структуры Николай Князев, пишет агентство со ссылкой на правоохранительные органы. Уточняется, что Купцова и Князева задержали в Кургане. Их подозревают в превышении должностных полномочий при приемке невыполненных работ на аэродроме Кургана, пишет ТАСС.
Об этом пишет телеграм-канал «Авиаторщина», а также ряд СМИ. Официального подтверждения информации пока нет.
По информации канала, силовики пришли в офис филиала вчера утром, в кабинете директора прошли обыски, изъята документация.
Источники канала утверждают, что речь идет об уголовном деле, которое, предварительно, связано с растратой и хищением средств, выделенных на строительство Укрупненного центра ЕС ОрВД в Екатеринбурге.
Валерий Купцов занимает пост директора «Аэронавигации Урала» с марта 2022 года.
Обновлено. По данным ТАСС, в отношении Купцова возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. По этому же делу задержан начальник курганского центра этой структуры Николай Князев, пишет агентство со ссылкой на правоохранительные органы. Уточняется, что Купцова и Князева задержали в Кургане. Их подозревают в превышении должностных полномочий при приемке невыполненных работ на аэродроме Кургана, пишет ТАСС.
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