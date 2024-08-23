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В Екатеринбурге средние предлагаемые зарплаты для пенсионеров выросли на 23%
Фото: Юлия Медведева/Вечерние ведомости
Средние предлагаемые зарплаты для пенсионеров в Екатеринбурге выросли за последний год на 23%.
Такие данные приводят аналитики Авито Работы.
Эксперты проанализировали средние зарплатные предложения по вакансиям, которые актуальны для специалистов пенсионного возраста.
В среднем сумма составила 54 500 рублей в месяц (за полный рабочий день).
При этом, по данным экспертов, также вырос спрос работодателей на соискателей пенсионного возраста — на 213% год к году.
ТОП-3 сфер с наиболее высокими средними предлагаемыми зарплатами для пенсионеров Екатеринбурга (при полном рабочем дне):
- ремонт и отделка помещений — 116 270 рублей в месяц;
- доставка, грузоперевозки и логистика — 101 999 рублей в месяц;
- строительство — 83 599 рублей в месяц.
По данным аналитиков, специалисты пенсионного возраста особенно востребованы:
- в сфере розничной и оптовой торговли (на этот сегмент приходится 9,7% размещенных вакансий для данной категории соискателей);
- в сфере доставки, грузоперевозки и логистики (9,7%);
- в сфере общественного питания (4,9%), а также производства и сельского хозяйства (4,9%).
Как отмечают работодатели, зрелые сотрудники могут привнести ценность и стабильность в команду, а также обучить начинающих специалистов.
Такие данные приводят аналитики Авито Работы.
Эксперты проанализировали средние зарплатные предложения по вакансиям, которые актуальны для специалистов пенсионного возраста.
В среднем сумма составила 54 500 рублей в месяц (за полный рабочий день).
При этом, по данным экспертов, также вырос спрос работодателей на соискателей пенсионного возраста — на 213% год к году.
ТОП-3 сфер с наиболее высокими средними предлагаемыми зарплатами для пенсионеров Екатеринбурга (при полном рабочем дне):
- ремонт и отделка помещений — 116 270 рублей в месяц;
- доставка, грузоперевозки и логистика — 101 999 рублей в месяц;
- строительство — 83 599 рублей в месяц.
По данным аналитиков, специалисты пенсионного возраста особенно востребованы:
- в сфере розничной и оптовой торговли (на этот сегмент приходится 9,7% размещенных вакансий для данной категории соискателей);
- в сфере доставки, грузоперевозки и логистики (9,7%);
- в сфере общественного питания (4,9%), а также производства и сельского хозяйства (4,9%).
Как отмечают работодатели, зрелые сотрудники могут привнести ценность и стабильность в команду, а также обучить начинающих специалистов.
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