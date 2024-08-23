В Екатеринбурге средние предлагаемые зарплаты для пенсионеров выросли на 23%

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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Средние предлагаемые зарплаты для пенсионеров в Екатеринбурге выросли за последний год на 23%.Такие данные приводят аналитики Авито Работы.Эксперты проанализировали средние зарплатные предложения по вакансиям, которые актуальны для специалистов пенсионного возраста.В среднем сумма составила 54 500 рублей в месяц (за полный рабочий день).При этом, по данным экспертов, также вырос спрос работодателей на соискателей пенсионного возраста — на 213% год к году.с наиболее высокими средними предлагаемыми зарплатами для пенсионеров Екатеринбурга (при полном рабочем дне):- ремонт и отделка помещений — 116 270 рублей в месяц;- доставка, грузоперевозки и логистика — 101 999 рублей в месяц;- строительство — 83 599 рублей в месяц.По данным аналитиков, специалисты пенсионного возраста особенно востребованы:- в сфере розничной и оптовой торговли (на этот сегмент приходится 9,7% размещенных вакансий для данной категории соискателей);- в сфере доставки, грузоперевозки и логистики (9,7%);- в сфере общественного питания (4,9%), а также производства и сельского хозяйства (4,9%).Как отмечают работодатели, зрелые сотрудники могут привнести ценность и стабильность в команду, а также обучить начинающих специалистов.