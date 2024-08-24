В областной психиатрической больнице открылось детское отделение

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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В Свердловской областной психиатрической больнице открылось отделение для детей.Как отмечают в областном правительстве, это первое в истории региона детское психиатрическое отделение.Уточняется, что специализированную помощь будут оказывать детям 12-18 лет, у которых диагностированы психические расстройства без выраженных нарушений поведения.«В отделение мы готовы принять детей и подростков с расстройствами адаптации, тревожностью, нарушениями сна, фобиями, паническими атаками, соматоформными расстройствами, депрессией и с другими нарушениями невротического спектра. По результатам диагностики применяется сочетание медикаментозной терапии в той степени, в какой она необходима, и психотерапевтических методов лечения», — отметила заведующий общепсихиатрическим отделением для обслуживания детского населения №4 СОКПБ Полина Ракульцева.Как сообщается, врачи будут проводить индивидуальную и групповую психотерапию в отделении, а также «заниматься психообразованием детей и их родителей».«Мы сделали важный шаг в развитии детской психиатрии в масштабах региона», — заявила замминистра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова.