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Уральских школьников научат правильно реагировать на хейт в Сети
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Уральским школьникам расскажут, как правильно реагировать на хейт в соцсетях, а также о тонкостях ведения видеоблога – как монтировать видео, как формировать стратегию и концепцию блога, создавать контент-план, анализировать статистику.
В МТС рассказали, что курс запустили в рамках образовательного проекта на платформе «Поколение М».
«Онлайн-курс проходит в телеграм-канале проекта "Поколение М" с 21 августа по 30 сентября 2024 года. Программа обучения с элементами геймификации разработана для школьников 12-18 лет и погружает участников в виртуальный дом Nuumroom, где каждую неделю открывается новая комната с обучающим контентом, мотивационными советами и домашним заданием», – рассказали в пресс-службе МТС.
Отмечается, что жюри выберет пять лучших авторов, создавших личный блог на видеоплатформе NUUM, которые смогут посетить любое мероприятие из афиши МТС Live. В числе педагогов указаны блогер и певица Настя Кош и блогер и креатор Андрей Кокошка.
Сообщается, что все цифровые активности участников проекта в группах в социальных сетях и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в деньги и переводит их на лечение тяжелобольных детей.
«В рамках "Поколения М" собрано более 24 миллионов рублей, которые направлены на лечение 86 тяжело больных детей», – рассказали в МТС.
В МТС рассказали, что курс запустили в рамках образовательного проекта на платформе «Поколение М».
«Онлайн-курс проходит в телеграм-канале проекта "Поколение М" с 21 августа по 30 сентября 2024 года. Программа обучения с элементами геймификации разработана для школьников 12-18 лет и погружает участников в виртуальный дом Nuumroom, где каждую неделю открывается новая комната с обучающим контентом, мотивационными советами и домашним заданием», – рассказали в пресс-службе МТС.
Отмечается, что жюри выберет пять лучших авторов, создавших личный блог на видеоплатформе NUUM, которые смогут посетить любое мероприятие из афиши МТС Live. В числе педагогов указаны блогер и певица Настя Кош и блогер и креатор Андрей Кокошка.
Сообщается, что все цифровые активности участников проекта в группах в социальных сетях и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в деньги и переводит их на лечение тяжелобольных детей.
«В рамках "Поколения М" собрано более 24 миллионов рублей, которые направлены на лечение 86 тяжело больных детей», – рассказали в МТС.
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