В Екатеринбурге в несколько раз вырос спрос на химчистку

Алиса Левина © Вечерние ведомости

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Услуги химчистки и профессиональной стирки становятся популярнее у екатеринбуржцев. Так, спрос в целом увеличился почти в три раза (в 2,8), а спрос на химчистку обуви – почти в семь раз (в 6,8), сообщают аналитики Авито Услуг.Рост спроса на химчистку обуви почти в семь раз аналитики объясняют необходимостью привести в порядок летнюю обувь для активного использования после зимнего периода и подготовить зимнюю обувь к длительному хранению.«Химчистка обуви является хорошей возможностью продлить срок ее службы, и тем самым избежать лишних трат на покупку новой пары и сэкономить средства. Предложение на химчистку обуви увеличилось на 120%», – рассказали в Авито.Отмечается, что растет спрос не только на химчистку, но и на стирку вещей – полотенец, штор, пледов, одеял, постельного белья и одежды. Самыми популярными стали стирка одеял, спрос на которую вырос аж на 82%, постельного белья и штор.