Из-за незаполненной декларации при вылете из Екатеринбурга у женщины конфисковали 2 млн рублей

Алиса Левина © Вечерние ведомости

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Женщина, летевшая из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Ташкент, не заполнила декларацию на 3 млн рублей, которые везла в чемодане. В итоге два из них конфисковали таможенники.«Наличные денежные средства подлежат таможенному декларированию в письменной форме, если общая сумма при единовременном ввозе или вывозе с таможенной территории превышает 10 000 долларов США по действующему курсу валют», – сообщил начальник пассажирского таможенного поста Кольцово Сергей Боровик.Сама женщина сказала, что торопилась и к заполнению декларации на имеющиеся у нее наличные денежные средства отнеслась безразлично и прошла с ними в «зеленый» коридор, сообщили в пресс-службе таможенного управления.В итоге возбужденное уголовное дело по статье о контрабанде наличных, однако после признания вины женщины уголовное дело было прекращено, а ей назначен штраф – конфискация 2 млн рублей в пользу государства.