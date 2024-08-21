Мэр Екатеринбурга второй раз за месяц повысил «городские» выплаты заключившим контракт с Минобороны

Виктор Кондратенко © Вечерние ведомости

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Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, согласно которому выплаты из городского бюджета заключившим контракт с Минобороны РФ для отправки в зону боевых действий увеличены до 200 тысяч рублей.«Городские» выплаты контрактникам появились в Екатеринбурге в начале августа – тогда они составляли 100 тысяч рублей. Ещё 500 тысяч рублей за заключение контракта семьям военнослужащих выплачивает область, есть ещё федеральные выплаты, которые составляют 400 тысяч рублей. Таким образом, общая сумма, которую получит житель Свердловской области, зарегистрированный в Екатеринбурге, за заключение контракта – 1 миллион 100 тысяч рублей.