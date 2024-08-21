На прошедшей неделе инспекторы Свердловской ГИБДД пресекли 9532 нарушений ПДД

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Госавтоинспекции Свердловской области опубликовала итоги прошлой недели по предотвращению нарушений на дорогах. Общий показатель мало отличается от показателей нескольких недель ранее.Всего за период с 19 по 25 августа инспекторами ДПС было пресечено 9532 нарушений правил дорожного движения. Из них 805 было совершенно пешеходами, 109 — велосипедистами и 57 мотоциклистами. Остальные насовершали водители легкового, пассажирского и грузового автотранспорта.Самым распространённым нарушением среди водителей остаётся игнорирование ремней безопасности (2896 случаев). По «популярности» сильно отстаёт незаконная тонировка на стёклах машин (953 случая). Ещё одним частым нарушением, увы, остаётся перевозка детей в машинах, не снабжённых специальными автокреслами (294 случая).Кроме того, водителей останавливали и наказывали за управление без прав (284 водителя), за непредоставление преимущества пешеходам (209 водителей), за выезд на встречную полосу в нарушение ПДД (182 случая). Кроме того, 177 водителей были пойманы на пьяном вождении и исключены из процесса движения.