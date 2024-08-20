Арамильскому мини-садику «Пчёлка» Свердловский облсуд ужесточил наказание

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Свердловском областном суде прошло рассмотрение апелляционной жалобы по делу о травмировании воспитанницы арамильского мини-садика «Пчёлка». Истцу показалась слишком маленькой сумма компенсации морального вреда, которую взыскал с владельца «Пчёлки» суд первой инстанции. Облсуду тоже так показалось.Травму в «Пчёлке» получила маленькая девочка в первый же день своего пребывания в мини-садике. Она упала со стула и сломала ногу, после чего была госпитализирована. Это произошло в октябре прошлого года.После прокурорской проверки происшествия, в Сысертский районный суд был подан иск на индивидуального предпринимателя, организовавшего мини-садик. По мнению прокурора, отстаивающего интересы пострадавшей девочки и её родителей, виной страданий малышки был недосмотр персонала организации, на этом основании он и требовал обязать ответчика выплатить компенсацию морального вреда. Суд требования поддержал, но частично. Размер компенсации был установлен в размере 40 тысяч рублей.Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда, рассмотрев обращение истца, пришла к выводу, что сысертский судья не учёл ряд обстоятельств, в частности — неоказание первой медицинской помощи пострадавшей девочке сотрудниками мини-садика. В итоге на «Пчёлку» возложили большее материальное взыскание, увеличив размер компенсации до 100 тысяч рублей.