Под Екатеринбургом на три дня ограничат переезд на пути в село Верхнемакарово

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В связи с капитальным ремонтом железнодорожных путей под Екатеринбургом на три дня ограничат переезд на 23-м километре дороги, ведущий в село Верхнемакарово.Работы будут длиться с 30 августа по 1 сентября. Периодически автомобилистов будут пропускать по переезду, но, вероятно, придётся очень долго ждать.«Движение автотранспорта будет осуществляться с помощью регулировщика, поэтому возможны перерывы в движении до 4 часов. Автомобили экстренных служб смогут переехать участок по временному настилу», – рассказали в мэрии.