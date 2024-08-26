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Под Екатеринбургом на три дня ограничат переезд на пути в село Верхнемакарово
Фото: Владислав Постников
В связи с капитальным ремонтом железнодорожных путей под Екатеринбургом на три дня ограничат переезд на 23-м километре дороги, ведущий в село Верхнемакарово.
Работы будут длиться с 30 августа по 1 сентября. Периодически автомобилистов будут пропускать по переезду, но, вероятно, придётся очень долго ждать.
«Движение автотранспорта будет осуществляться с помощью регулировщика, поэтому возможны перерывы в движении до 4 часов. Автомобили экстренных служб смогут переехать участок по временному настилу», – рассказали в мэрии.
Работы будут длиться с 30 августа по 1 сентября. Периодически автомобилистов будут пропускать по переезду, но, вероятно, придётся очень долго ждать.
«Движение автотранспорта будет осуществляться с помощью регулировщика, поэтому возможны перерывы в движении до 4 часов. Автомобили экстренных служб смогут переехать участок по временному настилу», – рассказали в мэрии.
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