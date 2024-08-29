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В 85% случаев екатеринбуржцы арендуют электросамокаты, чтобы добраться до работы или учёбы
Фото: Юлия Медведева
В Екатеринбурге в 85% случаев местные жители арендуют электросамокаты, чтобы добраться до учёбы или работы, а потом поехать домой. К такому выводу пришли аналитики одного из кикшеринговых сервисов, изучив маршруты, длительность поездок и часы с наибольшим спросом.
«Кикшеринг по профилю пользования становится все больше похожим на общественный транспорт. Больше 40% поездок на самокатах происходит в утренние и вечерние часы пик. Для сравнения у такси в течение дня спрос распределяется более равномерно – на часы пик приходится лишь 32% поездок», – рассказали Вечерним ведомостям в Яндекс Go.
Также там отмечают, что 50% поездок начинаются или заканчиваются у транспортных узлов – метро, железнодорожных станций, остановок. Электросамокаты используют не только как альтернативу общественному транспорту, но и как способ проехать отрезок пути, который неудобно преодолевать на другом транспорте или не хочется идти пешком.
По мнению представителей сервиса, электросамокаты позволяют разгрузить дороги, так как с весны по осень их пользователи на 23% реже вызывают такси.
«Кикшеринг по профилю пользования становится все больше похожим на общественный транспорт. Больше 40% поездок на самокатах происходит в утренние и вечерние часы пик. Для сравнения у такси в течение дня спрос распределяется более равномерно – на часы пик приходится лишь 32% поездок», – рассказали Вечерним ведомостям в Яндекс Go.
Также там отмечают, что 50% поездок начинаются или заканчиваются у транспортных узлов – метро, железнодорожных станций, остановок. Электросамокаты используют не только как альтернативу общественному транспорту, но и как способ проехать отрезок пути, который неудобно преодолевать на другом транспорте или не хочется идти пешком.
По мнению представителей сервиса, электросамокаты позволяют разгрузить дороги, так как с весны по осень их пользователи на 23% реже вызывают такси.
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