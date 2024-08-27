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Глава СК поручил возбудить уголовное дело об избиении ребёнка сверстниками в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников
Глава Следственного комитета поручил возбудить уголовное дело по поводу инцидента во дворе дома на Софьи Перовской в Екатеринбурге, где дети толпой избивали, предположительно, своего сверстника.
Видео с произошедшим опубликовали накануне вечером в телеграм-канале «Безумный ЕКБ». В Следкоме полагают, что мальчика избивали дети мигрантов.
В СУ СК России по Свердловской области уже начали процессуальную проверка.
«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал указание исполняющего обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело и доложить о ходе и результатах его расследования», – говорится в сообщении инфоцентра СК.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Видео с произошедшим опубликовали накануне вечером в телеграм-канале «Безумный ЕКБ». В Следкоме полагают, что мальчика избивали дети мигрантов.
В СУ СК России по Свердловской области уже начали процессуальную проверка.
«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал указание исполняющего обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело и доложить о ходе и результатах его расследования», – говорится в сообщении инфоцентра СК.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
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