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Жителей Серова напугал «пожар» на территории завода по обработке дерева

12.33 Четверг, 29 августа 2024
Фото: Вечерние ведомости
Жителей Серова напугали сотрудники завода по обработке дерева, которые минувшей ночью решили сжечь отходы производства. Из-за этого город окутало дымом, а на небе со стороны лесозавода от огня раскинулось яркое зарево.

Со слов очевидцев, пламя и дым было видно почти со всех уголков города и даже в соседнем посёлке Красноярка, поэтому люди решили, что на территории предприятия вспыхнул пожар. Также те, кто оказались рядом, видели пожарных, которые просто стояли и смотрели на пламя. Людей это очень возмутило, однако позже в пресс-службе областного МЧС объяснили, почему огнеборцы бездействовали.

«Сообщение поступало, но при прибытии пожарно-спасательного подразделения выяснилось, что проходит сжигание порубочных остатков на предприятии, поэтому тушение не потребовалось. Видимо население перенервничало», – привели ответ МЧС в ИА Ura.ru.

Также там рассказали, что площадь «пожара» составила 400 квадратных метров. На вызов приезжали две пожарные машины.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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11:36 В Верхней Туре осуждённых привлекли к уборке местного кладбища
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19:48 В этом году в Свердловской области резко вырос спрос на китайские автомобили
19:17 Более 25 тысяч детей из Екатеринбурга отдохнули за лето в загородных лагерях
18:44 Цикл лекций о советском авангарде запустят в Ельцин Центре
18:32 В Нижнем Тагиле вынесли приговор травматологу-взяточнику
17:25 Дожди и грозы обещают синоптики в Свердловской области
17:00 Екатеринбуржцев призвали рассказывать, где детям продают сигареты
16:28 В сысертской УК попросили не забывать переключать краны при отключении водонагревателей
16:17 Из-за иска прокуратуры ирбитской администрации пришлось заняться благоустройством
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