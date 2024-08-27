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Жителей Серова напугал «пожар» на территории завода по обработке дерева
Фото: Вечерние ведомости
Жителей Серова напугали сотрудники завода по обработке дерева, которые минувшей ночью решили сжечь отходы производства. Из-за этого город окутало дымом, а на небе со стороны лесозавода от огня раскинулось яркое зарево.
Со слов очевидцев, пламя и дым было видно почти со всех уголков города и даже в соседнем посёлке Красноярка, поэтому люди решили, что на территории предприятия вспыхнул пожар. Также те, кто оказались рядом, видели пожарных, которые просто стояли и смотрели на пламя. Людей это очень возмутило, однако позже в пресс-службе областного МЧС объяснили, почему огнеборцы бездействовали.
«Сообщение поступало, но при прибытии пожарно-спасательного подразделения выяснилось, что проходит сжигание порубочных остатков на предприятии, поэтому тушение не потребовалось. Видимо население перенервничало», – привели ответ МЧС в ИА Ura.ru.
Также там рассказали, что площадь «пожара» составила 400 квадратных метров. На вызов приезжали две пожарные машины.
Со слов очевидцев, пламя и дым было видно почти со всех уголков города и даже в соседнем посёлке Красноярка, поэтому люди решили, что на территории предприятия вспыхнул пожар. Также те, кто оказались рядом, видели пожарных, которые просто стояли и смотрели на пламя. Людей это очень возмутило, однако позже в пресс-службе областного МЧС объяснили, почему огнеборцы бездействовали.
«Сообщение поступало, но при прибытии пожарно-спасательного подразделения выяснилось, что проходит сжигание порубочных остатков на предприятии, поэтому тушение не потребовалось. Видимо население перенервничало», – привели ответ МЧС в ИА Ura.ru.
Также там рассказали, что площадь «пожара» составила 400 квадратных метров. На вызов приезжали две пожарные машины.
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