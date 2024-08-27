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Благотворительность вместо цветов: уральцам предлагают поддержать тяжелобольных детей
Иллюстрация: Юлия Медведева
Уральцам предлагают первого сентября вместо большого количества цветов подарить учителю один букет от класса, а сэкономленные деньги пожертвовать тяжелобольным детям, которые не могут ходить в школу из-за состояния своего здоровья.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе Почты России, выступающей партнёром фонда «Дедморозим» по линии акции «Цветы жизни», их сотрудничество началось в 2023 году с Перми, где перед первым сентября в 200 почтовых отделения размещалась информация о благотворительной миссии. Тогда свыше 1300 пермяков пожертвовали деньги тяжелобольным детям.
В этом году плакаты благотворительной инициативы можно встретить не только в Пермском крае, но и в Удмуртии, а также в Челябинской, Тюменской, Кировской и в Свердловской областях. Всего информация об акции появилась в 1 500 центральных почтовых отделениях Урала.
Узнать о правилах проведения акции и о том, как к ней присоединиться, можно на сайте проекта или в городских отделениях почтовой связи.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе Почты России, выступающей партнёром фонда «Дедморозим» по линии акции «Цветы жизни», их сотрудничество началось в 2023 году с Перми, где перед первым сентября в 200 почтовых отделения размещалась информация о благотворительной миссии. Тогда свыше 1300 пермяков пожертвовали деньги тяжелобольным детям.
«В прошлом году "Цветы жизни" стали крупнейшим гуманитарным проектом Прикамья. Школьники, их родители и учителя договорились и вместо нескольких букетов подарили педагогу один общий от класса, а сэкономленные 4 333 939 рублей 92 копейки направили в фонд. В этом году шанс на спасение ребят с тяжёлыми заболеваниями и малышей-сирот увеличивается в разы – теперь добрая традиция пермяков охватывает и другие регионы»,
– рассказали организаторы акции.
В этом году плакаты благотворительной инициативы можно встретить не только в Пермском крае, но и в Удмуртии, а также в Челябинской, Тюменской, Кировской и в Свердловской областях. Всего информация об акции появилась в 1 500 центральных почтовых отделениях Урала.
Фото: Почта России
Узнать о правилах проведения акции и о том, как к ней присоединиться, можно на сайте проекта или в городских отделениях почтовой связи.
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