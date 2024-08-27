Благотворительность вместо цветов: уральцам предлагают поддержать тяжелобольных детей

– рассказали организаторы акции.

«В прошлом году "Цветы жизни" стали крупнейшим гуманитарным проектом Прикамья. Школьники, их родители и учителя договорились и вместо нескольких букетов подарили педагогу один общий от класса, а сэкономленные 4 333 939 рублей 92 копейки направили в фонд. В этом году шанс на спасение ребят с тяжёлыми заболеваниями и малышей-сирот увеличивается в разы – теперь добрая традиция пермяков охватывает и другие регионы»,