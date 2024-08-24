Неправильно припаркованные автомобили мешают вывозить мусор во дворах Екатеринбурга

«Кроме того, летом традиционно увеличивается объем отходов, которые не относятся к бытовым, – это строительные отходы, которые могут повредить гидравлику мусоровозов. Обращение с ними не включено в тариф на обращения ТКО», — поясняет источник.



Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Очень часто мусоровозы Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия «Спецавтобаза» не могут проехать к контейнерным площадкам из-за неправильно припаркованных во дворах автомобилях. Соответственно, мусорные баки остаются вовремя не опорожнёнными.О проблеме невозможности проехать к контейнерным площадкам рассказал сегодня официальный портал Екатеринбурга. Оказывается, только за лето таких случаев было более 25 тысяч, и в большинстве из них повинны оказывались нерадивые автовладельцы, паркующие машины таким образом, что громоздкие мусоровозы попросту не могут протиснуться к своей цели. Другой частой причиной невозможности проехать к мусорным бакам стали ремонты дорожных покрытий и трасс водоснабжения — перекопанные дороги тоже становятся непреодолимым препятствием для мусоровозов.По данным ЕМУП «Спецавтобаза», сейчас город ежедневно обслуживает 160 мусоровозов. Среди них — и восемь совсем новеньких, пополнивших автопарк предприятия только в прошлом году.