В этом году в Свердловской области резко вырос спрос на китайские автомобили

«Второе место занимает Geely с показателем 15,77%. На третьей позиции оказался Changan с долей спроса 14,06%. Замыкают пятерку лидеров авто от OMODA (7,92%) и Haval (6,46)», — делится статистикой «Авито».

«Выбор у клиентов сегодня значительный — если ещё несколько лет назад от премьеры на китайском рынке до презентации модели в нашей стране проходило достаточно много времени, то сейчас промежуток сокращается. И с помощью нашей платформы новинки становятся доступнее для россиян. Сегодня у нас представлено более 117 тысяч новых китайских машин», — прокомментировал рост спроса и предложения машин из Китая руководитель направления «Новые авто» в Авито Никита Ивахненко.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В период с января по июль 2024 года спрос на новые китайские автомобили вырос в 2,55 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, — делятся информацией эксперты раздела «Авто» популярной платформы Авито. Следом за спросом выросло и количество прердложений.По данным Авито Авто, больше всего жители Свердловской области интересуются приобретением автомобиля китайской марки «Chery». Именно она лидирует по спросу с общей долей 17,7% от всех упоминаемых машин.За первые семь месяцев 2024 года увеличилось и предложение — на продажу выставлялось в 2,04 раза китайских автомобилей, чем за тот же период прошлого года. При этом средняя цена на машину составляет 2 950 000 рублей.