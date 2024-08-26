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Более 25 тысяч детей из Екатеринбурга отдохнули за лето в загородных лагерях
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Лето ещё не закончилось, и ещё не все дети вернулись из летних лагерей, но Департамент образования администрации Екатеринбурга уже подводит предварительные итоги оздоровительной кампании.
Согласно опубликованным Департаментом итогам, за уходящее лето в городских лагерях Екатеринбурга отдохнуло более 24 тысяч детей. Ещё 25 с половиной тысяч детей отдохнуло в детских лагерях, расположенных за чертой города. Всего для несовершеннолетних екатеринбуржцев работало 135 городских лагеря, смены в которых уже завершены. Последние смены в загородных лагерях закончатся 2 сентября.
В санаториях «Каштак», «Талый ключ», «Салют», «Самоцвет», «Курьи», «Металлург», «Акбузат», «Соколиный камень» 9 августа стартовала третья смена для 513 детей. Всего же в течение трех смен в санаториях отдохнуло 5 430 детей, что составило 100% от плана. В конце августа из санатория «Жемчужина России» вернётся последняя группа школьников — 180 ребят, которые отдыхали в рамках проекта «Поезд здоровья». Всего за четыре смены в Анапе побывало 1 650 человек, — сообщает официальный портал Екатеринбург.РФ со ссылкой на административный орган.
Отмечается, что в итоге детские лагеря посетило чуть меньше человек, чем планировалось. Так, предполагалось, что за лето-2024 в пришкольных лагерях оздоровится 32 000 детей, а по факту их посетило 29 424 человека. В планах закладывалось, что в загородные лагеря съездят 28 тысяч человек. Предварительные же итоги говорят, что съездило на две с половиной тысячи меньше.
Согласно опубликованным Департаментом итогам, за уходящее лето в городских лагерях Екатеринбурга отдохнуло более 24 тысяч детей. Ещё 25 с половиной тысяч детей отдохнуло в детских лагерях, расположенных за чертой города. Всего для несовершеннолетних екатеринбуржцев работало 135 городских лагеря, смены в которых уже завершены. Последние смены в загородных лагерях закончатся 2 сентября.
В санаториях «Каштак», «Талый ключ», «Салют», «Самоцвет», «Курьи», «Металлург», «Акбузат», «Соколиный камень» 9 августа стартовала третья смена для 513 детей. Всего же в течение трех смен в санаториях отдохнуло 5 430 детей, что составило 100% от плана. В конце августа из санатория «Жемчужина России» вернётся последняя группа школьников — 180 ребят, которые отдыхали в рамках проекта «Поезд здоровья». Всего за четыре смены в Анапе побывало 1 650 человек, — сообщает официальный портал Екатеринбург.РФ со ссылкой на административный орган.
Отмечается, что в итоге детские лагеря посетило чуть меньше человек, чем планировалось. Так, предполагалось, что за лето-2024 в пришкольных лагерях оздоровится 32 000 детей, а по факту их посетило 29 424 человека. В планах закладывалось, что в загородные лагеря съездят 28 тысяч человек. Предварительные же итоги говорят, что съездило на две с половиной тысячи меньше.
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