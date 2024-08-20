В Нижнем Тагиле вынесли приговор травматологу-взяточнику

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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За взятки и служебный подлог в Нижнем Тагиле судили травматолога-ортопеда местной поликлиники. Сегодня стало известно, какое наказание назначил ему судья.На скамью подсудимых Ленинского районного суд города Нижний Тагил угодил травматологу-ортопеду травматологического отделения поликлиники №13. Согласно материалам следствия, Санжар Раимжанов в период с 16 марта 2022 года по 11 мая 2023 года доктор получил несколько взяток с пациентов за оформление и продление больничных листов. В общей сложности врач-взяточник незаконно положил в свой карман 74 600 рублей.В ходе процесса были предъявлены улики, подтверждающие обвинения. К тому же сам подсудимый признал вину. И это сказалось на итоговом решении судьи.Суд назначил доктору Раимжанову наказание в виде лишения свободы на срок 4 года, но условно. Испытательный срок определён ему в два года — в течение этого периода он должен своим поведением доказать, что исправился и нарушать закон больше не станет.Как уточняет Свердловский областной суд, приговор Раимжанову ещё не вступил в законную силу и у его адвокатов есть 15 суток на то, чтобы обжаловать решение нижнетагильского судьи.