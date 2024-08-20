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В Нижнем Тагиле вынесли приговор травматологу-взяточнику

18.32 Среда, 28 августа 2024
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
За взятки и служебный подлог в Нижнем Тагиле судили травматолога-ортопеда местной поликлиники. Сегодня стало известно, какое наказание назначил ему судья.

На скамью подсудимых Ленинского районного суд города Нижний Тагил угодил травматологу-ортопеду травматологического отделения поликлиники №13. Согласно материалам следствия, Санжар Раимжанов в период с 16 марта 2022 года по 11 мая 2023 года доктор получил несколько взяток с пациентов за оформление и продление больничных листов. В общей сложности врач-взяточник незаконно положил в свой карман 74 600 рублей.

В ходе процесса были предъявлены улики, подтверждающие обвинения. К тому же сам подсудимый признал вину. И это сказалось на итоговом решении судьи.

Суд назначил доктору Раимжанову наказание в виде лишения свободы на срок 4 года, но условно. Испытательный срок определён ему в два года — в течение этого периода он должен своим поведением доказать, что исправился и нарушать закон больше не станет.

Как уточняет Свердловский областной суд, приговор Раимжанову ещё не вступил в законную силу и у его адвокатов есть 15 суток на то, чтобы обжаловать решение нижнетагильского судьи.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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14:36 В Красноуфимском районе за рулём скончался 62-летний дальнобойщик
14:09 Свердловские спасатели продлили предупреждение о непогоде до 29 августа
13:50 В метро Екатеринбурга между поездом и платформой зажало человека
13:04 Один человек погиб в ДТП в Режевском районе
12:34 К первому сентября в столицу Урала привезли более 200 тонн цветов
12:08 Свердловские врачи удалили пациенту полипы желудка по щадящей методике
11:24 Глава СК потребовал возбудить уголовное дело из-за плохой дороги из свердловского села Серебрянка
11:09 В Екатеринбурге возбудили уголовное дело из-за подделки документов ради госконтракта
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