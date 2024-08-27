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Екатеринбуржцев призвали рассказывать, где детям продают сигареты
Фото: Андрей Гоголев
Жителей Екатеринбурга призывают рассказывать о магазинах и киосках, в которых несовершеннолетним продают табачную и никотиносодержащую продукцию.
Присоединиться к этой инициативе предлагают в рамках Всероссийской социальной кампании «Спасибо за отказ!». Поучаствовать могут не только неравнодушные горожане, но и сами продавцы, некоммерческие организации и волонтёры. Способы помощи проекту перечислили на сайте кампании.
А сообщать о недобросовестных продавцах, продающих детям сигареты, можно здесь, на сайте проекта, или по горячей линии: 8 (800) 234-29-26.
Организатором кампании в Свердловской области выступает Совет по проблеме подросткового курения, рассказали в мэрии.
Присоединиться к этой инициативе предлагают в рамках Всероссийской социальной кампании «Спасибо за отказ!». Поучаствовать могут не только неравнодушные горожане, но и сами продавцы, некоммерческие организации и волонтёры. Способы помощи проекту перечислили на сайте кампании.
А сообщать о недобросовестных продавцах, продающих детям сигареты, можно здесь, на сайте проекта, или по горячей линии: 8 (800) 234-29-26.
Организатором кампании в Свердловской области выступает Совет по проблеме подросткового курения, рассказали в мэрии.
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