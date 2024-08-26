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В сысертской УК попросили не забывать переключать краны при отключении водонагревателей
Фото: Юлия Кольтенберг
В Сысерти в местной УК попросили горожан не забывать переключать краны центрального водоснабжения при переключении водонагревателей. Из-за этого соседи могут остаться без горячей или холодной воды.
Как рассказали в «Сысертской неделе», сотрудники управляющей компании не первый год сталкиваются с тем, что при подключении водонагревателя у соседей сразу из двух кранов идёт только горячая вода, а при отключении – холодная. Не понимая в чём дело, люди идут жаловаться в управляющие компании.
«Десятки подобных случаев каждое лето. Доходило до смешного. Так, один из жителей вместе со слесарями ходил по соседям для того, чтобы найти того самого негодяя, который не переключил кран. В итоге оказалось, что не переключил кран он сам», – пишет местное издание.
Как рассказали в «Сысертской неделе», сотрудники управляющей компании не первый год сталкиваются с тем, что при подключении водонагревателя у соседей сразу из двух кранов идёт только горячая вода, а при отключении – холодная. Не понимая в чём дело, люди идут жаловаться в управляющие компании.
«Десятки подобных случаев каждое лето. Доходило до смешного. Так, один из жителей вместе со слесарями ходил по соседям для того, чтобы найти того самого негодяя, который не переключил кран. В итоге оказалось, что не переключил кран он сам», – пишет местное издание.
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