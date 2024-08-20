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Из-за иска прокуратуры ирбитской администрации пришлось заняться благоустройством
Фото: Владислав Постников
В Ирбитском районе после иска межрайонной прокуратуры местной администрации пришлось благоустроить придомовую территорию трёхэтажного дома в посёлке Пионерский, который топило последние восемь лет.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, во время выездной проверки выяснилось, что причина, по которой дом на улице Мира топило с 2016 года, кроется в неправильно сделанных дренаже и водосточных канав на придомовой территории. И несмотря на жалобы жильцов дома всё это время администрация не предпринимала каких-либо мер.
В связи с этим прокуратура подала иск в Ирбитский районный суд к администрации муниципалитета. Суд встал на сторону жильцов и удовлетворил исковые требования.
«После вмешательства прокуратуры проведены землеустроительные работы по организации дренажа, а также благоустройству территории не только возле данного дома, но и на придомовой территории других 20 многоквартирных домов в посёлке Пионерский на общую сумму более 8 миллионов рублей», – подытожили в прокуратуре.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, во время выездной проверки выяснилось, что причина, по которой дом на улице Мира топило с 2016 года, кроется в неправильно сделанных дренаже и водосточных канав на придомовой территории. И несмотря на жалобы жильцов дома всё это время администрация не предпринимала каких-либо мер.
В связи с этим прокуратура подала иск в Ирбитский районный суд к администрации муниципалитета. Суд встал на сторону жильцов и удовлетворил исковые требования.
«После вмешательства прокуратуры проведены землеустроительные работы по организации дренажа, а также благоустройству территории не только возле данного дома, но и на придомовой территории других 20 многоквартирных домов в посёлке Пионерский на общую сумму более 8 миллионов рублей», – подытожили в прокуратуре.
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