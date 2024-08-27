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В Екатеринбурге на пять суток арестовали водителя из-за неубранной тонировки
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге на пять суток арестовали 22-летнего водителя из ХМАО. Молодого человека просили убрать тонировку со стёкол его машины, но он этим решил пренебречь.
«Водитель автомобиля BMW неоднократно привлекался сотрудниками Госавтоинспекции к административной ответственности за управление транспортным средством со стёклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств. Молодой человек игнорировал законные требования сотрудников полиции и продолжал ездить с тонированными стеклами», – рассказали в городской ГИБДД.
В итоге суд признал его виновным по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ – неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции – и наказал парня пятью сутками ареста.
«Водитель автомобиля BMW неоднократно привлекался сотрудниками Госавтоинспекции к административной ответственности за управление транспортным средством со стёклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств. Молодой человек игнорировал законные требования сотрудников полиции и продолжал ездить с тонированными стеклами», – рассказали в городской ГИБДД.
В итоге суд признал его виновным по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ – неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции – и наказал парня пятью сутками ареста.
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