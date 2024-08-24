Свердловские врачи удалили пациенту полипы желудка по щадящей методике





– пояснила заведующий эндоскопическим отделением «РЖД-Медицина» Екатеринбург Нина Потапова. «Мы провели консилиум в составе хирурга и эндоскописта и приняли решение удалить новообразования эндоскопически. Такой подход позволил избежать травматичного хирургического вмешательства»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Свердловской области врачи «РЖД-Медицина» удалили 58-летнему пациенту полипы желудка по щадящей методике, благодаря которой при удалении образования удалось сохранить орган.Как рассказали в областном Минздраве, к ним обратился мужчина с жалобами на общую слабость, головокружение, беспокойный сон и изжогу. В начале у него заподозрили злокачественную опухоль в желудке, но позже выяснилось, что это было доброкачественное новообразование размером около 10 сантиметров.Так или иначе его нужно было удалять. Однако медики столкнулись с двумя трудностями: во-первых, новообразование оказалось протяжённым, во-вторых, на слизистой имелось множество других, более мелких полипов. При традиционном подходе пришлось бы сделать выполнить резекцию желудка, но специалисты нашли альтернативу.Таким образом, они разделили операцию на два этапа, что позволило минимизировать травматичность вмешательства и сохранить анатомическую целостность желудка. На седьмые сутки после лечения пациента выписали из больницы.