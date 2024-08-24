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Глава СК потребовал возбудить уголовное дело из-за плохой дороги из свердловского села Серебрянка
Фото: Владислав Постников
Глава Следственного комитета России поручил возбудить уголовное дело из-за того, что единственная дорогая, которая связывает село Серебрянка с Нижним Тагилом находится в ужасном состоянии.
Как рассказали в информационном центре СКР, ссылаясь на обращение местных жителей в приёмную председателя, несмотря на ежегодное выделение бюджетных средств, дорожное полотно находится в непригодном состоянии. Сообщается, что проехать там как на личной машине, так на школьном или рейсовом автобусе, очень сложно. Трудности испытывает даже спецтранспорт.
Исполнение поручения о возбуждении уголовного дела и докладе главе СК поставили в центральном аппарате ведомства на контроль.
Как рассказали в информационном центре СКР, ссылаясь на обращение местных жителей в приёмную председателя, несмотря на ежегодное выделение бюджетных средств, дорожное полотно находится в непригодном состоянии. Сообщается, что проехать там как на личной машине, так на школьном или рейсовом автобусе, очень сложно. Трудности испытывает даже спецтранспорт.
«Многочисленные обращения местных жителей в местную администрацию результатов не принесли. Высказывается предположение о возможной коррупционной составляющей в данном вопросе»,
– полагают жители.
Исполнение поручения о возбуждении уголовного дела и докладе главе СК поставили в центральном аппарате ведомства на контроль.
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