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Свердловская ГАИ провела рейд по уставшим водителям
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Не только нарушители ПДД и нелегальные таксисты стали привлекать внимание свердловской ГАИ. Особое внимание в этот раз госавтоинспекторы решили уделить водителям, которые несмотря на сильную усталость садятся за руль.
В связи с этим на 159-м километре Челябинского тракта сотрудники ГИБДД совместно со специалистами Территориального центра медицины катастроф с помощью уникального аппарата уральских медиков – регистратором оценки функционально-эмоционального состояния – проверили самочувствие проезжавших по трассе водителей. Результат, как заверяется, оказался не утешительным.
Так, у первого же автолюбителя выявили высокое давление, в связи с чем ему рекомендовали покой и дали таблетку. Ещё у одного водителя такси прибор выявил большую усталость, показав опасное «жёлтое состояние». Ему посоветовали передохнуть, а его пассажирам – быть бдительнее.
Всего за этот рейд успели проверить только десять автомобилистов. Отмечается, что водители позитивно отреагировали на предложение пройти медицинский контроль, а некоторые, как отмечается, даже благодари врачей и сотрудников ДПС за заботу.
В Госавтоинспекции напоминают, что согласно пункту 2.7 Правил дорожного движения РФ, водителю запрещается управлять транспортным средством в утомленном состоянии, так как это ставит под угрозу безопасность движения. Только с начала этого года на дорогах Свердловской области произошло 11 ДТП, случившихся из-за сильной усталости водителей. В результате этих аварий 4 человека погибли и 14 получили серьёзные травмы.
Сообщается, что подобные рейды будут продолжаться.
«Автомобилисты не придают большого значения усталости, сонливости и снижению концентрации внимания на дороге. Однако, усталость за рулём – одна из главных причин трагедий на дорогах»,
– подчеркнули в пресс-группе.
В связи с этим на 159-м километре Челябинского тракта сотрудники ГИБДД совместно со специалистами Территориального центра медицины катастроф с помощью уникального аппарата уральских медиков – регистратором оценки функционально-эмоционального состояния – проверили самочувствие проезжавших по трассе водителей. Результат, как заверяется, оказался не утешительным.
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Так, у первого же автолюбителя выявили высокое давление, в связи с чем ему рекомендовали покой и дали таблетку. Ещё у одного водителя такси прибор выявил большую усталость, показав опасное «жёлтое состояние». Ему посоветовали передохнуть, а его пассажирам – быть бдительнее.
Всего за этот рейд успели проверить только десять автомобилистов. Отмечается, что водители позитивно отреагировали на предложение пройти медицинский контроль, а некоторые, как отмечается, даже благодари врачей и сотрудников ДПС за заботу.
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Госавтоинспекции напоминают, что согласно пункту 2.7 Правил дорожного движения РФ, водителю запрещается управлять транспортным средством в утомленном состоянии, так как это ставит под угрозу безопасность движения. Только с начала этого года на дорогах Свердловской области произошло 11 ДТП, случившихся из-за сильной усталости водителей. В результате этих аварий 4 человека погибли и 14 получили серьёзные травмы.
Сообщается, что подобные рейды будут продолжаться.
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