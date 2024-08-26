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Мэр Екатеринбурга открыл возможность для КРТ по нечётной стороне Восточной у Транссиба
Скриншот из газеты "Екатеринбургский вестник"
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об утверждении проекта межевания территории в районе улиц Челюскинцев и Восточной - соответствующий документ опубликован в муниципальной газете "Екатеринбургский вестник".
Согласно постановлению, на территории, ограниченной улицами Восточной, Челюскинцев и железной дорогой, образуется новый земельный участок площадью 12445 квадратных метров. Ранее сообщалось, что там планируется возвести жилые дома суммарной площадью жилья почти 60 тысяч квадратных метров.
Планируемое число жильцов нового микрорайона - 1706 человек. На этом же участке должен появиться паркинг на 444 места и детский сад на 100 мест. Сейчас на месте планируемых жилых домов находится автосалон Baic (бывший "Оками Север") и промзона. Сроки реализации проекта не самые ближайшие - закончить строительство предполагается до 2034 года. Отвести эту землю под КРТ было решено в марте 2024 года.
Согласно постановлению, на территории, ограниченной улицами Восточной, Челюскинцев и железной дорогой, образуется новый земельный участок площадью 12445 квадратных метров. Ранее сообщалось, что там планируется возвести жилые дома суммарной площадью жилья почти 60 тысяч квадратных метров.
Фрагмент постановления главы Екатеринбурга.
Планируемое число жильцов нового микрорайона - 1706 человек. На этом же участке должен появиться паркинг на 444 места и детский сад на 100 мест. Сейчас на месте планируемых жилых домов находится автосалон Baic (бывший "Оками Север") и промзона. Сроки реализации проекта не самые ближайшие - закончить строительство предполагается до 2034 года. Отвести эту землю под КРТ было решено в марте 2024 года.
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