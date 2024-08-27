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Из-за стройки автобусы трёх маршрутов будут ходить по Екатеринбургу «неправильно»
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Об изменении в схемах движения автобусов трёх маршрутов предупредила администрация Екатеринбурга. Начиная с 5 сентября и до середины месяца рейсы №№ 44, 66, 78 будут ходить не совсем так, как к этому привыкли пассажиры.
Подробнее об изменениях пишет официальный портал Екатеринбург.РФ:
Новые схемы движения указанных автобусов составили так, чтобы общественный транспорт объезжал стороной стройку, которая ведётся на улице Саввы Белых от дома №10 до дома №12.
Подробнее об изменениях пишет официальный портал Екатеринбург.РФ:
— № 44 будет ходить от остановки «Метро Ботаническая» по улицам: Академика Шварца – Белинского – Циолковского – Луганская – далее по маршруту. Вводятся остановки «Саввы Белых» и «Авиационная» по улице Белинского (в направлении к станции «Кольцово»).
— № 66 будет ходить от остановки «Метро Ботаническая» по улицам: Академика Шварца – Белинского – Циолковского – Луганская – далее по маршруту. Вводятся остановки «Саввы Белых» и «Авиационная» по улице Белинского (в направлении к станции «Кольцово»).
К остановке «Метро Ботаническая» движение автобусов направят по улицам: Кольцовский тракт – Луганская – Машинная – Щорса – Белинского – Академика Шварца. Вводятся остановки «Щорса», «Авиационная» по улице Белинского (в направлении к «Метро Ботаническая»).
— № 78 будет ходить к остановке «ТЦ Леруа Мерлен» по улицам: Академика Шварца – Белинского – Циолковского – Луганская – далее по маршруту. Вводятся остановки: «Саввы Белых», «Авиационная» по улице Белинского (в направлении к станции «Кольцово».
— № 66 будет ходить от остановки «Метро Ботаническая» по улицам: Академика Шварца – Белинского – Циолковского – Луганская – далее по маршруту. Вводятся остановки «Саввы Белых» и «Авиационная» по улице Белинского (в направлении к станции «Кольцово»).
К остановке «Метро Ботаническая» движение автобусов направят по улицам: Кольцовский тракт – Луганская – Машинная – Щорса – Белинского – Академика Шварца. Вводятся остановки «Щорса», «Авиационная» по улице Белинского (в направлении к «Метро Ботаническая»).
— № 78 будет ходить к остановке «ТЦ Леруа Мерлен» по улицам: Академика Шварца – Белинского – Циолковского – Луганская – далее по маршруту. Вводятся остановки: «Саввы Белых», «Авиационная» по улице Белинского (в направлении к станции «Кольцово».
Новые схемы движения указанных автобусов составили так, чтобы общественный транспорт объезжал стороной стройку, которая ведётся на улице Саввы Белых от дома №10 до дома №12.
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