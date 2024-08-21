Около 85 тысяч малышей посещает дошкольные образовательные организации Екатеринбурга

Кроме того, заключены муниципальные контракты с частными дошкольными образовательными учреждениями и индивидуальными предпринимателями на приобретение 390 мест в частных детских садах для детей от полутора до трёх лет, — сообщает источник.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге обеспечена 100 % доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. В этом заверяет сегодня официальный портал Екатеринбург.РФ со ссылкой на данные Департамента образования.Согласно статистике, приведённой специалистами Департамента образования администрации Екатеринбурга, в уральской столице работает более 345 муниципальных дошкольных образовательных организаций. Их посещает около 85 000 малышей, начиная с года и до семи лет. И каждый год в городе открываются новые детские сады.Почти в пять раз увеличилось количество мест в детсадовских группах для самых маленьких. Всего таких групп сейчас в городе насчитывается 675, в них будут ходить более 1100 деток в возрасте от 1 года до полутора лет. Для детей от полутора до двух лет подготовлено почти три с половиной тысячи мест в детсадовских группах. Наконец, садики смогут принять 7814 малышей, чей возраст от двух до трёх лет.