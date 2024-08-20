Волки разного цвета появились в Екатеринбургском зоопарке

«Арктический волк по кличке Сириус прибыл в Екатеринбург из Ижевска. Трехгодовалый самец обладает спокойным миролюбивым характером. Как настоящий волк, он осторожен и скрытен. Ко всему новому Сириус относится с интересом, но осваивает аккуратно, постепенно», — рассказывают в зоопарке про одного из новых обитателей.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Екатеринбургский зоопарк вновь хвастается пополнением. «У старожилы зоопарка серой волчицы Луны появились новые соседи», — сообщается сегодня в соцсетях организации.По обе стороны от Луны появились тоже волки, но очень на неё непохожие. С одного боку подселили арктического волка, который отличается белым окрасом. А с другого отныне будет жить пара красных волков.Красных волков Рэйна и Кари привезли в уральскую столицу из Новосибирска. «Пара» они только по количеству, но не по семейным узам. Это две девочки, причём — родные сестры. Им всего по одному году, но ведёт себя как молодая волчица Рэйна, которая любит побегать и поозорничать. Её сестра Кари обладает более спокойным характером.Все волки Екатеринбургского зоопарка расположены в вольерах «Хищники северных широт».