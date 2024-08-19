Возрастное ограничение 18+
Парк Маяковского простится с летом физкультурой и фестивалем
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Центральный парк культуры и отдыха имени В. Маяковского опубликовал программу мероприятий на последнюю неделю лета. Она предлагает екатеринбуржцам проститься с тёплым временем года в активном формате.
По большей части программа Парка Маяковского на только что начавшуюся неделю состоит из спортивных и физкультурных мероприятий. Так, сегодня вечером, 26 августа, на лужайке парковой аллеи проходит тренировка «Здоровая спина», а вторничным вечером (то есть, завтра, 27 августа) в Саундпарке для посетителей пожилого возраста устроят оздоровительные занятия на укрепление опорно-двигательного аппарата, а чуть позже для женщин в Саду камней пройдёт силовая фитнес-тренировка.
Помимо фитнесса и оздоровительной физкультуры на эту неделю в Парке Маяковского пройдёт детский фестиваль энергосбережения и экологии «#ВместеЯрче», бизнес-игра «Самореализация», лекция с психологом и многое другое. Все эти активности Парк предлагает для посетителей бесплатно. Подробное расписание можно посмотреть в ВК-группе Парка Маяковского.
По большей части программа Парка Маяковского на только что начавшуюся неделю состоит из спортивных и физкультурных мероприятий. Так, сегодня вечером, 26 августа, на лужайке парковой аллеи проходит тренировка «Здоровая спина», а вторничным вечером (то есть, завтра, 27 августа) в Саундпарке для посетителей пожилого возраста устроят оздоровительные занятия на укрепление опорно-двигательного аппарата, а чуть позже для женщин в Саду камней пройдёт силовая фитнес-тренировка.
Помимо фитнесса и оздоровительной физкультуры на эту неделю в Парке Маяковского пройдёт детский фестиваль энергосбережения и экологии «#ВместеЯрче», бизнес-игра «Самореализация», лекция с психологом и многое другое. Все эти активности Парк предлагает для посетителей бесплатно. Подробное расписание можно посмотреть в ВК-группе Парка Маяковского.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию