Суд оштрафовал мэра Верхнего Дуброва за то, что люди с инвалидностью не могут попасть в здание администрации





— говорится в материалах проверки прокуратуры

Здание администрации городского округа Верхнее Дуброво не оборудовано информирующими табличками с рельефно-точечным шрифтом Брайля перед входом в здание, а также во внутренних помещениях. У входа в здание отсутствует кнопка вызова помощи. Проступи краевых ступеней лестничных маршей не обозначены полосами, контрастными с поверхностью ступеней. Высота порогов не обеспечивает самостоятельный доступ людям с ограниченными возможностями во внутренние помещения здания администрации,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Белоярский районный суд оштрафовал главу городского округа Верхнее Дуброво Валерия Конопкина за необеспечение возможности доступа в здание городской администрации лиц с ограниченными возможностями здоровья.На главу составили протокол по статье 9.13 КоАП РФ (уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры и предоставляемых услуг), после рассмотрения которого мировая судья судебного участка №2 Белоярского судебного района Наталья Ахметчанова назначила Конопкину штраф 2 тысяч рублей — минимальное наказание по данной статье.За последние 10 лет это уже восьмое административное наказание Валерию Конопкину – ранее его неоднократно штрафовали по статьям об игнорировании обращений граждан, невыполнении в срок предписаний контролирующих органов и непредставление сведений, необходимых для осуществления налогового контроля.