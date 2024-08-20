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Два федеральных министра приедут открывать новые школы в Екатеринбурге

17.13 Понедельник, 26 августа 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В ближайшие дни Екатеринбург приедут два федеральных министра, чтобы участвовать в торжественных открытиях новых образовательных учреждений.

Министр просвещения Сергей Кравцов в этот четверг, 29 августа, откроет губернаторский лицей в Солнечном, пишет «Сигнал Урал».

2 сентября приедет глава МЧС Александр Куренков участие в открытии новой школы №300 на Уктусе (той самой, которую начали строить после протестов жителей Левобережного Уктуса с адресованными губернатору плакатами «простите нас, что нарожали»).

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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13:36 В Екатеринбурге суд закрыл заседания по делу об убийстве шестилетнего Далера Бобиева
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11:05 В Екатеринбурге водитель Kia спровоцировал аварию, в которой погиб мотоциклист
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