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Свердловская область: собаки летают за границу чаще кошек
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
С начала 2024 года в аэропорту Кольцово инспекторы Уральского межрегионального управления Россельхознадзора проверили ветеринарные документы для 357 домашних животных, отправляющихся за границу. Выяснилось, что среди путешествующих питомцев собаки составляют преобладающую часть — около 70% от общего числа.
Все животные проходят тщательный контроль: их осматривают на месте и проверяют соответствие документам требованиям стран назначения. Основными направлениями для таких поездок из Свердловской области стали Бельгия, Сербия, Египет, Кипр, Эстония, Грузия и Азербайджан.
В течение последней недели, с 19 по 25 августа, инспекторы проконтролировали выезд 17 кошек и собак.
Все животные проходят тщательный контроль: их осматривают на месте и проверяют соответствие документам требованиям стран назначения. Основными направлениями для таких поездок из Свердловской области стали Бельгия, Сербия, Египет, Кипр, Эстония, Грузия и Азербайджан.
В течение последней недели, с 19 по 25 августа, инспекторы проконтролировали выезд 17 кошек и собак.
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