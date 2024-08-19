Свердловская область: собаки летают за границу чаще кошек

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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С начала 2024 года в аэропорту Кольцово инспекторы Уральского межрегионального управления Россельхознадзора проверили ветеринарные документы для 357 домашних животных, отправляющихся за границу. Выяснилось, что среди путешествующих питомцев собаки составляют преобладающую часть — около 70% от общего числа.Все животные проходят тщательный контроль: их осматривают на месте и проверяют соответствие документам требованиям стран назначения. Основными направлениями для таких поездок из Свердловской области стали Бельгия, Сербия, Египет, Кипр, Эстония, Грузия и Азербайджан.В течение последней недели, с 19 по 25 августа, инспекторы проконтролировали выезд 17 кошек и собак.