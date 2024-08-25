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Свердловская область готовится к температурному контрасту: тепло сменится арктическим похолоданием
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
На предстоящей неделе Свердловская область испытает контрастные температурные колебания. По информации из телеграм-канала "Погода Екатеринбург", в первой половине недели ожидается комфортная погода, но ближе к выходным регион охватит волна арктического холода.
Во вторник и среду на Среднем Урале наступит пик потепления — дневные температуры поднимутся выше +25°C. Среда, вероятно, станет самым теплым днем месяца, ведь таких температур в Екатеринбурге не наблюдалось с 20 июля. Однако уже к вечеру среды регион встретит холодный фронт, который принесет резкое похолодание.
С продвижением фронта с севера на Средний Урал устремится арктический воздух, вызывая снижение температур к выходным. По прогнозам, ночные заморозки возможны даже в некоторых районах Свердловской области. В Екатеринбурге в субботу ожидается переменная облачность с возможными осадками и температурой около +20°C днем и +10°C ночью.
Во вторник и среду на Среднем Урале наступит пик потепления — дневные температуры поднимутся выше +25°C. Среда, вероятно, станет самым теплым днем месяца, ведь таких температур в Екатеринбурге не наблюдалось с 20 июля. Однако уже к вечеру среды регион встретит холодный фронт, который принесет резкое похолодание.
С продвижением фронта с севера на Средний Урал устремится арктический воздух, вызывая снижение температур к выходным. По прогнозам, ночные заморозки возможны даже в некоторых районах Свердловской области. В Екатеринбурге в субботу ожидается переменная облачность с возможными осадками и температурой около +20°C днем и +10°C ночью.
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