Свердловская область стала победителем I Всероссийской премии за создание комфортной городской среды

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Свердловская область завоевала премию в категории формирования комфортной городской среды на I Всероссийской национальной премии. Награда стала результатом пятилетнего внедрения национального проекта «Формирование комфортной городской среды». Церемония награждения прошла 25 августа в Калуге в рамках Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений».По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, который поделился новостью в своем телеграм-канале, успех региона стал возможен благодаря эффективной работе местных администраций, Министерства энергетики и ЖКХ, а также подрядных организаций. "Мы гордимся тем, что наш труд и усилия нашли такое признание на федеральном уровне. Слаженная работа нашей команды принесла ощутимый результат," — отметил Смирнов.В течение последних пяти лет в Свердловской области было благоустроено 2792 объекта, включая 1865 дворовых и 927 общественных территорий. Общая сумма инвестиций в проект составила более 9,5 миллиарда рублей. В этом году продолжаются работы по благоустройству ещё 58 общественных пространств и 23 дворов.Свердловская область активно участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды, представив на рассмотрение Минстрой России 97 конкурсных заявок за период 2018–2024 годов. 29 из них были признаны победителями и получили федеральные гранты на сумму свыше 2,2 миллиарда рублей.