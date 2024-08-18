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Свердловская область стала победителем I Всероссийской премии за создание комфортной городской среды

12.03 Понедельник, 26 августа 2024
Фото: Вечерние ведомости
Свердловская область завоевала премию в категории формирования комфортной городской среды на I Всероссийской национальной премии. Награда стала результатом пятилетнего внедрения национального проекта «Формирование комфортной городской среды». Церемония награждения прошла 25 августа в Калуге в рамках Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений».

По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, который поделился новостью в своем телеграм-канале, успех региона стал возможен благодаря эффективной работе местных администраций, Министерства энергетики и ЖКХ, а также подрядных организаций. "Мы гордимся тем, что наш труд и усилия нашли такое признание на федеральном уровне. Слаженная работа нашей команды принесла ощутимый результат," — отметил Смирнов.

В течение последних пяти лет в Свердловской области было благоустроено 2792 объекта, включая 1865 дворовых и 927 общественных территорий. Общая сумма инвестиций в проект составила более 9,5 миллиарда рублей. В этом году продолжаются работы по благоустройству ещё 58 общественных пространств и 23 дворов.

Свердловская область активно участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды, представив на рассмотрение Минстрой России 97 конкурсных заявок за период 2018–2024 годов. 29 из них были признаны победителями и получили федеральные гранты на сумму свыше 2,2 миллиарда рублей.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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11:05 В Екатеринбурге водитель Kia спровоцировал аварию, в которой погиб мотоциклист
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18:28 Екатеринбуржцы массово возвращаются к русским печам: спрос вырос в восемь раз
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16:12 Председатель СК России взял под контроль обращения по жалобам на нехватку лекарств для людей с инвалидностью в Свердловской области и других регионах
15:58 Председатель СК России взял под контроль проверку нарушений в поселке Таватуй: жители жалуются на захват прибрежной зоны
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14:39 Почти половина жителей Екатеринбурга готовы тратить до 5 тысяч рублей на первое свидание
11:52 В Екатеринбурге на станции «Площадь 1905 года» установили новые турникеты
11:24 Продолжаются поиски 84-летнего пенсионера под Каменском-Уральским
11:02 В Екатеринбурге автомобиль сбил пешехода: мужчина погиб на месте
10:50 В Екатеринбурге из-за нарушения правил поворота пострадал мотоциклист
19:51 Китайский стал вторым по популярности языком по спросу на репетиторов в Екатеринбурге
18:11 В Ревде у пожилого водителя за рулём остановилось сердце
17:51 С начала года на Уралвагонзаводе произошло четыре несчастных случая
16:33 Глава СК поручил проверить семью из Екатеринбурга, где мать не позволяет лечить дочку
16:19 80-летнего жителя Нижнего Тагила, лежавшего под обломки рухнувшего дома выписали из больницы
14:45 В Екатеринбурге на два месяца закроют перекресток улиц Красных Командиров – Стачек
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