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На фестивале «Красная строка» отменили лекцию Евы Меркачевой
Фото: Владислав Постников
Правозащитница Ева Меркачева была исключена из программы фестиваля «Красная строка», как и основатель и главный редактор издательства «Альпина нон-фикшн» Павел Подкосов и писательница Ольга Птицына. На это обратил внимание главред «Вечерних ведомостей» Владислав Постников.
Сегодняшняя лекция правозащитницы Евы Меркачевой на фестивале «Красная строка», которая должна была состояться в 16:00 и была посвящена тру-крайму, неожиданно исчезла из программы мероприятия, а имя Меркачевой — из списка спикеров. То же самое произошло и с Подкосовым и Птицыной. Организаторы фестиваля не дали пояснений по поводу отмены в своих социальных сетях.
Ранее было отменено онлайн-выступление литературного критика Галины Юзефович. По словам самой Юзефович, причиной стал донос, в котором её назвали «захохлухой» и «этнической либералкой».
Сегодняшняя лекция правозащитницы Евы Меркачевой на фестивале «Красная строка», которая должна была состояться в 16:00 и была посвящена тру-крайму, неожиданно исчезла из программы мероприятия, а имя Меркачевой — из списка спикеров. То же самое произошло и с Подкосовым и Птицыной. Организаторы фестиваля не дали пояснений по поводу отмены в своих социальных сетях.
Ранее было отменено онлайн-выступление литературного критика Галины Юзефович. По словам самой Юзефович, причиной стал донос, в котором её назвали «захохлухой» и «этнической либералкой».
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