Через Автотеку в Свердловской области чаще всего проверяют Nissan Leaf

Алиса Левина © Вечерние ведомости

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Самым популярным электромобилем по проверке через сервис Автотека стал Nissan Leaf. 19,34% всех запросов приходится именно на этот автомобиль, сообщили в пресс-службе Авито.Речь идёт о статистике запросов в сервисе проверки истории автомобилей Автотека с января по июль 2024 года. В топ-5 также вошли две модели Теслы – Tesla Model 3 (второе место с 17,7% от всех запросов) и Tesla Model Y (пятое место с 5,76% от всех запросов по проверке электрокаров). На четвертом месте оказался Porsche Taycan (с 7% запросов).«В 2024 году количество покупок отчетов по электрокарам с пробегом выросло вдвое по сравнению с таким же периодом прошлого года – авто с таким типом двигателя становятся все популярнее, о чем говорит и рост спроса более чем на 30%. Пользователи могут проверить историю автомобиля – выставлялся ли ранее на продажу и в каком состоянии, не был ли автомобиль участником ДТП, не участвовал ли в зарубежном аварийном аукционе и многое другое», — рассказал Константин Болдырев, руководитель развития бизнеса Автотеки.