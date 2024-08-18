Екатеринбуржцы массово возвращаются к русским печам: спрос вырос в восемь раз

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге стремительно растет интерес к строительству русских печей. По данным «Авито Услуг», за последний год спрос на их возведение увеличился на 717%. Каждый десятый заказ в категории «Кладочные работы» на платформе связан с запросами на строительство каминов или печей, что подтверждает популярность этих услуг среди горожан.Не менее впечатляющий рост спроса отмечается и на укладку каминов, которая выросла на 733%. Рынок мастеров оперативно реагирует на такие изменения: предложение по укладке печей увеличилось на 800%, а на установку каминов — на 766%.Эта тенденция также проявляется в спросе на строительство саун. В Екатеринбурге интерес к саунам с сухим паром увеличился на 246%, а количество предложений выросло на 640%. В то же время спрос на установку банных печей поднялся на 682%.