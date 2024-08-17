Депутат Госдумы от Свердловской области назвал арест Дурова угрозой для национальной безопасности России

Арест , взятие в заложники Дурова во Франции — это не столько вопрос нарушения свободы слова, сколько угроза национальной безопасности России, угроза, способная негативно повлиять на эффективность и оперативность ведения боевых действий на СВО,



— пишет депутат , взятие в заложники Дурова во Франции — это не столько вопрос нарушения свободы слова, сколько угроза национальной безопасности России, угроза, способная негативно повлиять на эффективность и оперативность ведения боевых действий на СВО,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Максим Иванов выразил обеспокоенность по поводу задержания основателя Telegram Павла Дурова, подчеркнув, что это событие может поставить под угрозу национальную безопасность России.Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов в своем телеграм-канале заявил, что задержание Павла Дурова во Франции представляет серьезную угрозу для национальной безопасности России. По словам Иванова, Telegram играет ключевую роль в обеспечении коммуникации в зоне боевых действий, и его надежность значительно превышает безопасность других мессенджеров, таких как WhatsApp, который, по его мнению, является «проходным двором» для западных спецслужб.