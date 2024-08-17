Возрастное ограничение 18+

Депутат Госдумы от Свердловской области назвал арест Дурова угрозой для национальной безопасности России

16.54 Воскресенье, 25 августа 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев
Максим Иванов выразил обеспокоенность по поводу задержания основателя Telegram Павла Дурова, подчеркнув, что это событие может поставить под угрозу национальную безопасность России.

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов в своем телеграм-канале заявил, что задержание Павла Дурова во Франции представляет серьезную угрозу для национальной безопасности России. По словам Иванова, Telegram играет ключевую роль в обеспечении коммуникации в зоне боевых действий, и его надежность значительно превышает безопасность других мессенджеров, таких как WhatsApp, который, по его мнению, является «проходным двором» для западных спецслужб.

Арест, взятие в заложники Дурова во Франции — это не столько вопрос нарушения свободы слова, сколько угроза национальной безопасности России, угроза, способная негативно повлиять на эффективность и оперативность ведения боевых действий на СВО,

— пишет депутат


Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Дарья Суродина © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Оптоволоконные кабели на Машиностроителей в Верхней Пышме будут демонтированы после реконструкции улицы
17 августа 2024
В Свердловском парке начали разрушаться знаменитые деревянные скульптуры
18 августа 2024
В Екатеринбурге приостановили работу бара на улице Добролюбова
19 августа 2024
Условно осуждённого за угрозы подруге жителя Нижнего Тагила отправили в колонию
20 августа 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Утопили экскаватор, захламили берег пенопластом. Итоги пилотного проекта реабилитации водоёмов Среднего Урала

Чем обернулся пилотный проект, который хотят распространить на другие водоёмы Свердловской области
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
16:54 Депутат Госдумы от Свердловской области назвал арест Дурова угрозой для национальной безопасности России
16:12 Председатель СК России взял под контроль обращения по жалобам на нехватку лекарств для людей с инвалидностью в Свердловской области и других регионах
15:58 Председатель СК России взял под контроль проверку нарушений в поселке Таватуй: жители жалуются на захват прибрежной зоны
14:51 Холодная ночь в Свердловской области: минимумы опустились до +3 градусов
14:39 Почти половина жителей Екатеринбурга готовы тратить до 5 тысяч рублей на первое свидание
11:52 В Екатеринбурге на станции «Площадь 1905 года» установили новые турникеты
11:24 Продолжаются поиски 84-летнего пенсионера под Каменском-Уральским
11:02 В Екатеринбурге автомобиль сбил пешехода: мужчина погиб на месте
10:50 В Екатеринбурге из-за нарушения правил поворота пострадал мотоциклист
19:51 Китайский стал вторым по популярности языком по спросу на репетиторов в Екатеринбурге
18:11 В Ревде у пожилого водителя за рулём остановилось сердце
17:51 С начала года на Уралвагонзаводе произошло четыре несчастных случая
16:33 Глава СК поручил проверить семью из Екатеринбурга, где мать не позволяет лечить дочку
16:19 80-летнего жителя Нижнего Тагила, лежавшего под обломки рухнувшего дома выписали из больницы
14:45 В Екатеринбурге на два месяца закроют перекресток улиц Красных Командиров – Стачек
14:00 В доме на Шейкмана в Екатеринбурге неизвестные представляются сотрудниками УК
12:46 Меньше недели ушло у мошенников на хищение 33 миллионов рублей у жителей Екатеринбурга
12:07 Качканарцу предъявили обвинение в убийстве сожительницы
11:32 После гибели десятилетнего мальчика под бетонной плитой в Алапаевске СК начал проверку
10:28 В смертельном ДТП «встретился» Volkswagen с грузовиком на ЕКАД
21:53 Уральские пчёлы помешали екатеринбургской «дочке» «Газпрома»
21:29 Суд взыскал с Корпорации «Маяк» неоплаченный долг
20:44 Более 600 тысяч человек поздравили Екатеринбург с 301 днём рождения
20:03 В Екатеринбурге торгуются за право обладать письмом Максима Горького
19:25 Кража была самым «топовым» преступлением в Свердловской области в первой половине года
17:15 В выходные в Свердловской области почти не будет дождей
Все новости Свердловской области
17:03 Сервис Авито Путешествия вступил в Ассоциацию туристических агрегаторов
13:26 Раздел для помощи в расселении жителей Курской области появился на Авито
17:52 В Италии ограничивают доступ на пляжи и устанавливают светофоры для селфи
17:15 Владивосток накрыл мощный ливень: парализовано движение, машины уходят под воду
15:36 В Приморье экс-ректора госуниверситета подозревают в создании ОПС, крупном хищении и обмане студентов
13:33 В Стерлитамаке произошел взрыв на нефтехимическом заводе
14:36 Власти Приморья сообщили о проблемах с водой на фоне массового отключения электричества
13:24 Приморье осталось без света после плановой тренировки на случай аварийного отключения
12:52 Мошенники стали использовать детей в преступных схемах с банковскими картами
20:44 МТС представляет бесплатную дебетовую карту с привилегиями экосистемной подписки
17:01 МВД предлагает штрафовать и дисквалифицировать чиновников за недостаточную борьбу с экстремизмом
15:23 Жители нескольких регионов России наблюдали северное сияние
14:36 Экс-сотрудники МВД, обвиняемые в рекордной взятке криптовалютой, оформляли счета на доверенных лиц
18:09 На Аляске переполнилось ледниковое озеро, разрушив дома и затопив улицы
16:12 Учёные сравнили когнитивные способности «сов» и «жаворонков»
14:54 В Сургуте водители автобусов не вышли на работу из-за невыплаты зарплаты
13:55 Российские пользователи сообщают о масштабном сбое в работе YouTube
18:42 Антарктида переживает тепловую аномалию
17:11 За полгода 83 млн российских пользователей хотя бы один раз сталкивались с утечкой персональных данных
16:26 Путин высказался о ситуации в Курской области на совещании с правительством
16:11 СК: по факту нападения на курские населенные пункты возбуждено дело по нескольким статьям УК
14:39 В Лобне произошел взрыв в квартире, есть пострадавший
14:24 СМИ: кофе превращается в предмет роскоши на фоне изменения климата и роста цен
17:46 В Забайкалье ввели режим ЧС регионального характера
16:27 В Туапсе тушат мощный пожар на рынке
16:24 В Дальнереченске из-за прорыва дамбы подтоплены восемь домов
Все новости России и мира
16:54 Депутат Госдумы от Свердловской области назвал арест Дурова угрозой для национальной безопасности России
16:12 Председатель СК России взял под контроль обращения по жалобам на нехватку лекарств для людей с инвалидностью в Свердловской области и других регионах
15:58 Председатель СК России взял под контроль проверку нарушений в поселке Таватуй: жители жалуются на захват прибрежной зоны
14:51 Холодная ночь в Свердловской области: минимумы опустились до +3 градусов
14:39 Почти половина жителей Екатеринбурга готовы тратить до 5 тысяч рублей на первое свидание
11:52 В Екатеринбурге на станции «Площадь 1905 года» установили новые турникеты
11:24 Продолжаются поиски 84-летнего пенсионера под Каменском-Уральским
11:02 В Екатеринбурге автомобиль сбил пешехода: мужчина погиб на месте
10:50 В Екатеринбурге из-за нарушения правил поворота пострадал мотоциклист
19:51 Китайский стал вторым по популярности языком по спросу на репетиторов в Екатеринбурге
18:11 В Ревде у пожилого водителя за рулём остановилось сердце
17:51 С начала года на Уралвагонзаводе произошло четыре несчастных случая
16:33 Глава СК поручил проверить семью из Екатеринбурга, где мать не позволяет лечить дочку
16:19 80-летнего жителя Нижнего Тагила, лежавшего под обломки рухнувшего дома выписали из больницы
14:45 В Екатеринбурге на два месяца закроют перекресток улиц Красных Командиров – Стачек
14:00 В доме на Шейкмана в Екатеринбурге неизвестные представляются сотрудниками УК
12:46 Меньше недели ушло у мошенников на хищение 33 миллионов рублей у жителей Екатеринбурга
12:07 Качканарцу предъявили обвинение в убийстве сожительницы
11:32 После гибели десятилетнего мальчика под бетонной плитой в Алапаевске СК начал проверку
10:28 В смертельном ДТП «встретился» Volkswagen с грузовиком на ЕКАД
21:53 Уральские пчёлы помешали екатеринбургской «дочке» «Газпрома»
21:29 Суд взыскал с Корпорации «Маяк» неоплаченный долг
20:44 Более 600 тысяч человек поздравили Екатеринбург с 301 днём рождения
20:03 В Екатеринбурге торгуются за право обладать письмом Максима Горького
19:25 Кража была самым «топовым» преступлением в Свердловской области в первой половине года
17:15 В выходные в Свердловской области почти не будет дождей
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK