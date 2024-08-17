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Депутат Госдумы от Свердловской области назвал арест Дурова угрозой для национальной безопасности России
Иллюстрация: Андрей Гоголев
Максим Иванов выразил обеспокоенность по поводу задержания основателя Telegram Павла Дурова, подчеркнув, что это событие может поставить под угрозу национальную безопасность России.
Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов в своем телеграм-канале заявил, что задержание Павла Дурова во Франции представляет серьезную угрозу для национальной безопасности России. По словам Иванова, Telegram играет ключевую роль в обеспечении коммуникации в зоне боевых действий, и его надежность значительно превышает безопасность других мессенджеров, таких как WhatsApp, который, по его мнению, является «проходным двором» для западных спецслужб.
Арест, взятие в заложники Дурова во Франции — это не столько вопрос нарушения свободы слова, сколько угроза национальной безопасности России, угроза, способная негативно повлиять на эффективность и оперативность ведения боевых действий на СВО,
Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов в своем телеграм-канале заявил, что задержание Павла Дурова во Франции представляет серьезную угрозу для национальной безопасности России. По словам Иванова, Telegram играет ключевую роль в обеспечении коммуникации в зоне боевых действий, и его надежность значительно превышает безопасность других мессенджеров, таких как WhatsApp, который, по его мнению, является «проходным двором» для западных спецслужб.
— пишет депутат
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