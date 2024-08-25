Председатель СК России взял под контроль обращения по жалобам на нехватку лекарств для людей с инвалидностью в Свердловской области и других регионах

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль обращения граждан из нескольких регионов, включая Свердловскую область, по факту необеспечения людей с инвалидностью жизненно важными лекарствами.Жители Свердловской области, как и других регионов, обратились в Следственный комитет России с сообщениями о длительном отсутствии жизненно необходимых препаратов для людей с инвалидностью, страдающих тяжелыми наследственными заболеваниями. Несмотря на многочисленные обращения в профильные органы, проблема так и не была решена. Заявители утверждают, что применение аналогов вызывает у больных побочные реакции и может ухудшить их состояние здоровья.В ответ на многочисленные жалобы и их освещение в СМИ, Следственный комитет России начал процессуальные проверки в нескольких регионах. Александр Бастрыкин поручил региональным следственным управлениям, в том числе в Свердловской области, детально изучить ситуацию и незамедлительно принять меры. В Челябинской области по данному факту уже возбуждено уголовное дело.