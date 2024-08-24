Председатель СК России взял под контроль проверку нарушений в поселке Таватуй: жители жалуются на захват прибрежной зоны

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Председатель Следственного комитета Российской Федерации взял под контроль проверку информации о захвате прибрежной зоны в поселке Таватуй.Как сообщает пресс-служба СК РФ, жители поселка Таватуй забили тревогу из-за строительных работ на прибрежной территории. По их словам, участок был арендован после проведенного в декабре прошлого года аукциона, а затем начались активные работы по расширению территории отеля. Местные жители опасаются, что эти действия могут привести к приватизации земельного участка, что, в свою очередь, может нанести значительный ущерб окружающей среде.Сообщения о нарушении прав жителей и возможном экологическом вреде активно распространяются в социальных сетях. Обращения в различные уполномоченные органы не принесли результатов.В ответ на общественный резонанс Следственное управление Следственного комитета России по Свердловской области начало процессуальную проверку. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя регионального СУ СК РФ Константину Мирошниченко держать его в курсе всех подробностей и итогов расследования.