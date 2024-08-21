Почти половина жителей Екатеринбурга готовы тратить до 5 тысяч рублей на первое свидание

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Опрос от Авито показал, что жители Екатеринбурга предпочитают стиль и комфорт на первых свиданиях. При этом большинство готовы вложить в подготовку до 5 тысяч рублей.Аналитики Авито провели исследование среди жителей Екатеринбурга, чтобы узнать их предпочтения при подготовке к первым свиданиям. Согласно результатам опроса, мужчины города чаще выбирают стиль casual, надевая джинсы, футболки и джемперы. Женщины, напротив, отдают предпочтение романтическому стилю, включая легкие платья и юбки. Всего 4% опрошенных заявили, что не обращают внимания на одежду партнера.Большинство екатеринбуржцев уделяют сбору на свидание от 30 до 60 минут, а каждый второй готов потратить на подготовку до 5 тысяч рублей. Интересно, что молодёжь больше заботится о модности и стиле наряда, в то время как старшее поколение акцентирует внимание на удобстве и соответствии локации.Кроме того, опрос выявил, что 36% респондентов предпочитают ходить на свидания с теми, с кем уже состоят в романтических отношениях. Однако не менее популярны встречи с новыми знакомыми из соцсетей и дейтинг-приложений — такие свидания выбирают 28% опрошенных.