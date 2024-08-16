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В Екатеринбурге на станции «Площадь 1905 года» установили новые турникеты
Фото: телеграм-канал «Метро Екатеринбурга»
В Екатеринбургском метро началась модернизация выходных турникетов. Первой станцией, где заменили оборудование, стала «Площадь 1905 года». В течение следующего года обновление затронет и другие станции. Об этом сообщили в телеграм-канале «Метро Екатеринбурга».
Сегодня ночью на станции «Площадь 1905 года» в Екатеринбургском метрополитене завершили замену турникетов на выход. Это первый шаг в программе по модернизации оборудования на всех станциях метро, которая продлится до конца 2024 года.
В ближайшие месяцы новые турникеты появятся на станциях «Геологическая», «Динамо» и «Уральская». На остальных станциях работы запланированы на следующий год.
Сегодня ночью на станции «Площадь 1905 года» в Екатеринбургском метрополитене завершили замену турникетов на выход. Это первый шаг в программе по модернизации оборудования на всех станциях метро, которая продлится до конца 2024 года.
В ближайшие месяцы новые турникеты появятся на станциях «Геологическая», «Динамо» и «Уральская». На остальных станциях работы запланированы на следующий год.
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