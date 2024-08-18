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Китайский стал вторым по популярности языком по спросу на репетиторов в Екатеринбурге
В топ-три популярных языков по спросу на репетиторов в Екатеринбурге оказались английский, китайский и испанский. Об этом сообщают аналитики Авито, ссылаясь на данные Авито Услуг за август этого года.
Немецкий и французский языки заняли четвертую и пятую строки. В топ-10 также вошли: турецкий, корейский, японский, итальянский и иврит.
При этом спрос на учителей арабского языка вырос аж на 80%, а вот спрос на репетиторов по английскому, китайскому и французскому языкам почти не изменился за год (если сравнивать данные за август 2023 и август этого года, отмечают в Авито Услугах). А вот спрос на репетиторов корейского языка увеличился у россиян на 19%.
Руководитель категории «Обучение» на Авито Услугах Игорь Санников отметил, что при поиске репетиторов важно обращать внимание на отзывы.
Немецкий и французский языки заняли четвертую и пятую строки. В топ-10 также вошли: турецкий, корейский, японский, итальянский и иврит.
При этом спрос на учителей арабского языка вырос аж на 80%, а вот спрос на репетиторов по английскому, китайскому и французскому языкам почти не изменился за год (если сравнивать данные за август 2023 и август этого года, отмечают в Авито Услугах). А вот спрос на репетиторов корейского языка увеличился у россиян на 19%.
Руководитель категории «Обучение» на Авито Услугах Игорь Санников отметил, что при поиске репетиторов важно обращать внимание на отзывы.
«Важно обращать внимание на тех специалистов, которые регулярно получают положительную обратную связь от клиентов», – считает Игорь Санников.
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