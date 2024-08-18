Китайский стал вторым по популярности языком по спросу на репетиторов в Екатеринбурге

«Важно обращать внимание на тех специалистов, которые регулярно получают положительную обратную связь от клиентов», – считает Игорь Санников.

Алиса Левина © Вечерние ведомости

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В топ-три популярных языков по спросу на репетиторов в Екатеринбурге оказались английский, китайский и испанский. Об этом сообщают аналитики Авито, ссылаясь на данные Авито Услуг за август этого года.Немецкий и французский языки заняли четвертую и пятую строки. В топ-10 также вошли: турецкий, корейский, японский, итальянский и иврит.При этом спрос на учителей арабского языка вырос аж на 80%, а вот спрос на репетиторов по английскому, китайскому и французскому языкам почти не изменился за год (если сравнивать данные за август 2023 и август этого года, отмечают в Авито Услугах). А вот спрос на репетиторов корейского языка увеличился у россиян на 19%.Руководитель категории «Обучение» на Авито Услугах Игорь Санников отметил, что при поиске репетиторов важно обращать внимание на отзывы.