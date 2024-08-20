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Глава СК поручил проверить семью из Екатеринбурга, где мать не позволяет лечить дочку
Фото: Владислав Постников
Глава Следственного комитета поручил выяснить, что происходит в семье из Екатеринбурга, где из-за матери малолетняя девочка не может получить квалифицированную медицинскую помощь.
Как сообщили в информационном центре СК России, к ним обратился отец девочки, заявивший, что его дочь при рождении в 2018 году получила травму позвоночника, и с тех пор нуждается в лечение, но, с его слов, его бывшая супруга не даёт ему отвести ребёнка к врачам. Многочисленные обращения в уполномоченные органы результатов отцу не принесли.
Председатель СК Александр Бастрыкин дал поручения провести проверку и предоставить по поводу этой ситуации доклад. Исполнение поручений в центральном аппарате ведомства поставили на контроль.
Как сообщили в информационном центре СК России, к ним обратился отец девочки, заявивший, что его дочь при рождении в 2018 году получила травму позвоночника, и с тех пор нуждается в лечение, но, с его слов, его бывшая супруга не даёт ему отвести ребёнка к врачам. Многочисленные обращения в уполномоченные органы результатов отцу не принесли.
Председатель СК Александр Бастрыкин дал поручения провести проверку и предоставить по поводу этой ситуации доклад. Исполнение поручений в центральном аппарате ведомства поставили на контроль.
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