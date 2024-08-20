80-летнего жителя Нижнего Тагила, лежавшего под обломки рухнувшего дома выписали из больницы

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– рассказали в ДИПе. «Из-за перелома в течение месяца пациенту был показан постельный режим. На четвёртый день после поступления в СОКБ № 1 его перевели из реанимации в отделение, где специалисты продолжили консервативное лечение. А ещё через две недели, на протяжении которых он был окружён заботой врачей и медперсонала, 80-летнего тагильчанина благополучно выписали из стационара»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Из Свердловской областной клинической больницы № 1 выписали 80-летнего жителя Нижнего Тагила, который пролежал под обломками после обрушения дома на Сибирской, 81 более 17 часов. Сейчас он пошёл на поправку.Как рассказали в департаменте информационной политики региона, перед тем как дом обрушился, пожилой мужчина выходил из дома, чтобы оплатить коммунальные услуги. Пятиэтажка рухнула после того, как он вернулся домой. Но ему повезло – он оказался в небольшом «воздушном кармане» между завалами, где он провел всё это время, пока его не достали из-под завалов под утро следующего дня.Пенсионер находился в тяжёлом состоянии после многочасового нахождения в малоподвижном положении. Из-за рисков в силу возраста и сосудистых осложнений пациента его госпитализировали из местной больницы в областную клиническую.В СОКБ № 1 у него обнаружили флотирующий тромб, который образовался в одной из вен левой голени из-за того, что он долго не мог двигаться. Однако назначать кроворазжижающий препарат для лечения тромба на тот момент врачи не могли, так как у пациента был ушиб головного мозга с небольшой гематомой. Поэтому специалисты решили сделать имплантацию кава-фильтра, главная задача которого – не пропустить тромбы из нижней половины тела в сосуды лёгких и полости сердца. Процедура прошла без осложнений, единственная сложность, с которой столкнулись врачи, заключалась в том, что пациента диагностировали перелом восьмого грудного позвонка. Из-за этого его нельзя было положить на операционный стол в стандартной позе.