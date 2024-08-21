В Екатеринбурге на два месяца закроют перекресток улиц Красных Командиров – Стачек

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Екатеринбурге два месяца нельзя будет проехать по перекрестку улиц Красных Командиров – Стачек. Там будут модернизировать магистральные тепловых сети.Работы будут идти с 28 августа по 26 октября, сообщили в мэрии.На работу общественного транспорта перекрытие не повлияет, а автомобилистам предлагают объезжать перекресток по улицам Стачек, Лобкова, Бабушкина, Вали Котика и Войкова.