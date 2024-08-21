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В Екатеринбурге на два месяца закроют перекресток улиц Красных Командиров – Стачек
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге два месяца нельзя будет проехать по перекрестку улиц Красных Командиров – Стачек. Там будут модернизировать магистральные тепловых сети.
Работы будут идти с 28 августа по 26 октября, сообщили в мэрии.
На работу общественного транспорта перекрытие не повлияет, а автомобилистам предлагают объезжать перекресток по улицам Стачек, Лобкова, Бабушкина, Вали Котика и Войкова.
Работы будут идти с 28 августа по 26 октября, сообщили в мэрии.
На работу общественного транспорта перекрытие не повлияет, а автомобилистам предлагают объезжать перекресток по улицам Стачек, Лобкова, Бабушкина, Вали Котика и Войкова.
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