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В доме на Шейкмана в Екатеринбурге неизвестные представляются сотрудниками УК
Фото: Владислав Постников
В Екатеринбурге в многоэтажке на улице Шейнкмана, 104 группа молодых людей настойчиво пытается попасть в квартиры жильцов, представляясь с сотрудниками УК. Делают это неизвестные достаточно агрессивно. Живущему в этом доме пенсионеру они угрожали выбить двери, если он их не откроет.
При этом каких-либо документов, которые бы подтверждали то, что они являются работниками управляющей компании, у них нет. В УК «Стандарт», обслуживающей дом, ответили, что не знают этих людей, и посоветовали обратиться в полицию. Об этом рассказал один из жителей дома паблику «Инцидент Екатеринбург».
С его слов, в последний раз неизвестные ходили по подъезду 21 августа, и вчера, 23 августа, они снова стали кошмарить жильцов.
«Перерезали нам счетчики. Вымогали с нас какие-то деньги, непонятно за что. Долгов у нас нет», – рассказал горожанин.
В полиции пообещали проверить информацию о группе неизвестных и рекомендовали жильцам никого не пускать в свои квартиры.
«Правоохранители также рекомендуют гражданам сохранять бдительность и не допускать в свое жилище неизвестных. Необходимо уточнять их личность и цель визита в организациях, сотрудниками которой они представляются. Также не стоит приобретать товары и услуги у подобных посетителей без предварительной оценки их стоимости. Цена может быть многократно завышена», – сказали в городском УМВД.
При этом каких-либо документов, которые бы подтверждали то, что они являются работниками управляющей компании, у них нет. В УК «Стандарт», обслуживающей дом, ответили, что не знают этих людей, и посоветовали обратиться в полицию. Об этом рассказал один из жителей дома паблику «Инцидент Екатеринбург».
С его слов, в последний раз неизвестные ходили по подъезду 21 августа, и вчера, 23 августа, они снова стали кошмарить жильцов.
«Перерезали нам счетчики. Вымогали с нас какие-то деньги, непонятно за что. Долгов у нас нет», – рассказал горожанин.
В полиции пообещали проверить информацию о группе неизвестных и рекомендовали жильцам никого не пускать в свои квартиры.
«Правоохранители также рекомендуют гражданам сохранять бдительность и не допускать в свое жилище неизвестных. Необходимо уточнять их личность и цель визита в организациях, сотрудниками которой они представляются. Также не стоит приобретать товары и услуги у подобных посетителей без предварительной оценки их стоимости. Цена может быть многократно завышена», – сказали в городском УМВД.
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