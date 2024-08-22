Качканарцу предъявили обвинение в убийстве сожительницы





сообщили в областном СУ СКР. «По уголовному делу проведён осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, назначены необходимые экспертизы. С учётом установленных в ходе расследования обстоятельств, планируется провести в отношении фигуранта судебную психиатрическую экспертизу»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Качканаре местному жителю предъявили обвинение в убийстве из-за смерти сожительницы, на теле которой после «разговора» мужчиной нашли несколько ножевых ранений.По данным следствия, кровавый инцидент произошёл в ночь на 21 августа в подъезде жилого дома, где качканарец из ревности напал на свою возлюбленную с ножом, вероятно, решив, что если она не достанется ему, то не достанется никому. Дама погибла в том же месте.Сейчас обвиняемый находится под стражей.