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Качканарцу предъявили обвинение в убийстве сожительницы
Иллюстрация: Юлия Медведева
В Качканаре местному жителю предъявили обвинение в убийстве из-за смерти сожительницы, на теле которой после «разговора» мужчиной нашли несколько ножевых ранений.
По данным следствия, кровавый инцидент произошёл в ночь на 21 августа в подъезде жилого дома, где качканарец из ревности напал на свою возлюбленную с ножом, вероятно, решив, что если она не достанется ему, то не достанется никому. Дама погибла в том же месте.
Сейчас обвиняемый находится под стражей.
По данным следствия, кровавый инцидент произошёл в ночь на 21 августа в подъезде жилого дома, где качканарец из ревности напал на свою возлюбленную с ножом, вероятно, решив, что если она не достанется ему, то не достанется никому. Дама погибла в том же месте.
«По уголовному делу проведён осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, назначены необходимые экспертизы. С учётом установленных в ходе расследования обстоятельств, планируется провести в отношении фигуранта судебную психиатрическую экспертизу»,
– сообщили в областном СУ СКР.
Сейчас обвиняемый находится под стражей.
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