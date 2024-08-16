Более 600 тысяч человек поздравили Екатеринбург с 301 днём рождения

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В прошедшем в Екатеринбурге праздновании Дня города приняли участие более 600 000 человек. Эта цифра была озвучена на совещании в мэрии, на котором подводились итоги праздника.По информации начальника Управления культуры администрации Екатеринбурга Ильи Маркова к Дню города было подготовлено свыше 40 праздничных мероприятий, которые прошли на 20 площадках. Самыми крупными событиями праздника стали День строителя, фестиваль «Атмофест», финал конкурса «Мисс Екатеринбург» и спортивные состязания, некоторые из которых имели всероссийский уровень.За организацию мероприятий Дня города и за охрану правопорядка на совещании вручили 15 благодарственных писем чиновникам, руководителям правоохранительных органов и организациям, занимавшихся подготовкой праздника, — сообщает официальный портал Екатеринбург.РФ.Напомним, празднование Дня города в Екатеринбурге выпало в этом году на 17 и 18 августа. При том, что было оно менее масштабным, чем в юбилейный год, но всё равно мероприятий было столь много, что некоторые из них провели ещё накануне официально объявленного праздника.